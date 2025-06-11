Çin\'de Otomobil Üretim ve Satışlarında Çift Haneli Artış

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in otomobil üretimi ve satışları, yılın ilk beş ayında çift haneli artış kaydederek dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki tüketim canlılığını ortaya koydu.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin (CAAM) çarşamba günü yayımladığı verilere göre, ülkenin otomobil üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 12,7 artarak 12,83 milyon adede, satışlar ise yüzde 10,9 artışla 12,75 milyon adede ulaştı.

Verilere göre, özellikle yeni enerjili araçların (NEV) üretimi ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 artışla 5,7 milyon adede yükselirken, satışlar da yüzde 44'lük büyümeyle 5,61 milyon adet olarak gerçekleşti. NEV'ler bu dönemde Çin'deki toplam yeni araç satışlarının yüzde 44'ünü oluşturdu.

Birliğe göre istikrarlı ekonomik büyüme, tüketim mallarına yönelik takas programı ve otomobil üreticilerinin yeni modelleri piyasaya sürmesi gibi çeşitli faktörler otomobil pazarına canlılık kazandırdı.

Çin, tüketimi canlandırma çabaları kapsamında ocak ayında takas programını genişleterek daha fazla binek aracı bu kapsama aldı. Program, ekipman yenileme ve tüketim malları takası yoluyla iç talebi güçlendirmeyi ve ekonomiyi desteklemeyi amaçlıyor.

Çin'in otomobil ihracatı ise yılın ilk beş ayında yüzde 7,9 artışla 2,49 milyon adede ulaştı. Yeni enerjili araç ihracatı ise yüzde 64,6 artarak 855.000 adede çıktı.