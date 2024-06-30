Çin'de Shenzhen-Zhongshan Hattı Mega Deniz Geçidi Açıldı

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SHENZHEN, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen-Zhongshan Hattı, 19 Haziran 2024.

Çin'in güneyinde iki köprü, iki yapay ada ve bir sualtı tünelini içeren mega deniz geçidi Shenzhen-Zhongshan Hattı, Pazar günü saat 15.00'te trafiğe açıldı.

24 kilometre uzunluğundaki hat, Guangdong eyaletindeki İnci Nehri Halici'nin karşı yakalarında yer alan Zhongshan kenti ile teknoloji merkezi Shenzhen arasındaki seyahat süresini iki saatten yaklaşık 30 dakikaya indiriyor. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)