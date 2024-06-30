Çin'de Shenzhen-Zhongshan Hattı Mega Deniz Geçidi Açıldı - Son Dakika
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Çin'de Shenzhen-Zhongshan Hattı Mega Deniz Geçidi Açıldı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen-Zhongshan Hattı, iki köprü, iki yapay ada ve bir sualtı tünelini içeren mega deniz geçidi olarak hizmete girdi. 24 kilometre uzunluğundaki hat, Zhongshan kenti ile Shenzhen arasındaki seyahat süresini iki saatten yaklaşık 30 dakikaya indiriyor.

30.06.2024 13:20
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SHENZHEN, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen-Zhongshan Hattı, 19 Haziran 2024.

Çin'in güneyinde iki köprü, iki yapay ada ve bir sualtı tünelini içeren mega deniz geçidi Shenzhen-Zhongshan Hattı, Pazar günü saat 15.00'te trafiğe açıldı.

24 kilometre uzunluğundaki hat, Guangdong eyaletindeki İnci Nehri Halici'nin karşı yakalarında yer alan Zhongshan kenti ile teknoloji merkezi Shenzhen arasındaki seyahat süresini iki saatten yaklaşık 30 dakikaya indiriyor. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Guangdong, Çin, Ulaşım, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Shenzhen-Zhongshan Hattı Mega Deniz Geçidi Açıldı - Son Dakika
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