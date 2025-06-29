Çin'de Şiddetli Yağış ve Sel Tehlikesi

Çin'in çok sayıda bölgesinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı.

Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, Sıçuan, Gansu, Şaanşi, Hubey, Ciangsu, Cıciang, Fucien, Anhui, Şandong, Hıbey ve Liaoning eyaletleri ile Çongçing şehrinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış beklendiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerde metrekareye 100 ila 300 milimetre yağış düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, söz konusu bölgeler için "sarı uyarı" yayımlandığı kaydedildi.

Çin'in 4 aşamalı yağış uyarı sisteminde "sarı", üçüncü seviye alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre "kırmızı" en yüksek seviye sayılırken, onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.

3 bölgede sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi

Öte yandan Sıçuan ve Gansu eyaletleri ile Çongçing şehri ve çevresinde sel tehlikesi nedeniyle en düşük düzey olan 4. seviye acil durum ilan edildi.

Su Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamada, üç bölgede cephe yağışlarının nehirlerde su seviyesinin yükselmesine yol açabileceği belirtilerek taşkınlara karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.

Yerel otoritelerin yağış miktarını ve nehirlerdeki su seviyesini anlık olarak izlemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli durumlarda tahliyelere başvurulması gerektiği hatırlatıldı.

Guicou eyaleti sel felaketinin etkisinde

Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle hafta başından bu yana sel felaketinin etkisinde kalan Guicou eyaletinde sel sonucu biriken suların dün geceden itibaren çekilmeye başladığı bildirildi.

Çiendongnan Miao ve Dong Özerk İli'nde sel felaketinin yaşandığı Ronciang ilçesinde su seviyesinin dün tehlike sınırını aşmasının ardından bölgede acil durum düzeyi yeniden en yüksek düzey olan 1. seviyeye çıkarılmıştı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, sel felaketinin yaralarının sarılması için ayrılacağını duyurduğu 100 milyon yuan (13,94 milyon dolar) acil durum ödeneğinin üzerine, Rongjiang, Congjiang ve Sandu ilçelerinde altyapı tamiratı ve kamu hizmetlerinin tesisi için 100 milyon yuan daha kaynak sağlanacağını duyurdu.

Bölgede 24 Haziran'dan itibaren etkisini gösteren seller nedeniyle 80 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Kara yolları, köprüler, iletişim ve elektrik nakil hatları gibi kritik altyapıya zarar veren selde 6 kişi yaşamını yitirmişti.