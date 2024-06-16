Çin'de Şiddetli Yağışlar 22 Nehirde Su Taşkınlarına Yol Açtı - Son Dakika
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Çin'de Şiddetli Yağışlar 22 Nehirde Su Taşkınlarına Yol Açtı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yaşanan şiddetli yağışlar, 22 nehirde su taşkınlarına neden oldu. Bölgedeki hidroloji merkezi tarafından yapılan açıklamada, nehirlerdeki su seviyelerinin uyarı seviyelerinin üzerinde olduğu belirtildi. Hejiang Nehri'nin Hezhou hidroloji istasyonunda su seviyesi son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yağışlar, Hechi, Liuzhou, Yulin, Hezhou ve Baise gibi 5 vilayet düzeyindeki şehirleri olumsuz etkiledi.

16.06.2024 11:51
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NANNİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki şiddetli yağışlar 22 nehirde su taşkınlarına yol açtı.

Bölgesel hidroloji merkezinden Pazar günü yapılan açıklamaya göre Guangxi'deki 22 nehirde bulunan toplam 30 hidrolojik istasyonunda suyun, uyarı seviyelerinin 0,03 metre ila 2,63 metre üzerinde yükseldiği belirtildi.

Hejiang Nehri'nin Hezhou hidroloji istasyonunda ölçülen su seviyesi, son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Cumartesi sabah saat 08.00 ile Pazar sabah saat 08.00 arasında şiddetli yağışlar Guangxi'de Hechi, Liuzhou, Yulin, Hezhou ve Baise dahil olmak üzere 5 vilayet düzeyinde şehri olumsuz etkiledi.

Hechi kentindeki bir kasaba ile Liuzhou kentindeki bir kasaba 24 saat içinde yaklaşık 140 milimetre yağış aldı.

Hidroloji merkezi, önümüzdeki 24 saat içinde bazı kabarmış yerel nehirlerdeki su seviyelerinin bir metreye kadar yükselmeye devam edebileceği tahmininde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Şiddetli Yağışlar 22 Nehirde Su Taşkınlarına Yol Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Şiddetli Yağışlar 22 Nehirde Su Taşkınlarına Yol Açtı - Son Dakika
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