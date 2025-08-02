Çin'de Şiddetli Yağışlarda 3 Ölü

SHİJİAZHUANG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xinglong ilçesindeki bir tatil beldesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişiden haber alınamıyor.
Xinglong ilçesi sel kontrol yetkilileri cumartesi günü yaptıkları açıklamada arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
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