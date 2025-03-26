Çin\'de Sıfır Karbon Bölgesi Kuruldu

BOAO, 26 Mart (Xinhua) -- Çin'in Hainan eyaleti yetkilileri, Boao kasabasında eyaletin ilk sıfır karbonlu tanıtım bölgesinin kurulduğunu duyurdu. Yetkililer, bunun ülkenin düşük karbon emisyonlu kalkınma arayışında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bir uzman, küresel karbon emisyonunu azaltma çabaları için öncü bir örnek teşkil eden bu başarının, Çin'in karbon nötr olma ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki kararlılığını vurguladığını söyledi.

Yaklaşık 190 hektarlık bir alanda kurulu olan sıfır karbonlu tanıtım bölgesi, her yıl düzenlenen Boao Asya Forumu'nun daimi konferans alanı olan Dongyu Adası'nı da kapsıyor.

Yerel yetkililerin açıkladığı verilere göre yeşil yapı yenileme ve yenilenebilir enerji kullanımına odaklanan tanıtım bölgesi, 2019'da 11.300 ton olarak kaydedilen binalardan ve diğer altyapıdan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını 2024'te sıfıra düşürmeyi başardı.