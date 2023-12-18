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Çin'de Ticari Araç Satışları Yüzde 44,6 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Ticari Araç Satışları Yüzde 44,6 Arttı

Çin'de ticari araç satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 artış kaydetti. Geçen ay ülkede toplam 366.000 ticari araç satıldı. Bu yılın ilk 11 ayında ise ticari araç satışları yüzde 21,8 artarak yaklaşık 3,67 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Çin\'de Ticari Araç Satışları Yüzde 44,6 Arttı
18.12.2023 - 10:22,
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BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'de ticari araç satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 artış kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre geçen ay ülkede toplam 366.000 ticari araç satıldı.

Bu yılın ilk 11 ayında Çin'deki ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artarak yaklaşık 3,67 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Verilere göre, Ocak-Kasım döneminde kamyon satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,7, otobüs satışları ise yüzde 22,8 arttı.

Kaynak: Xinhua
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