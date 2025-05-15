BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Yeni nesil bilgi teknolojileri, yapay zeka ve yeni malzemeler gibi alanlarda son teknolojilerin ve ileri düzey ürünlerin sergilendiği 12. Çin Uluslararası Polis Ekipmanları Fuarı çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı.
Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen fuara yerli işletmelerin yanı sıra aralarında ABD ve Kanada'nın da bulunduğu 11 ülkeden 30 yabancı işletme katıldı. Fuar cumartesi günü sona erecek.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Uluslararası Polis Ekipmanları Fuarı Başladı - Son Dakika
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