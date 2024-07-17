Çin\'de Xudapu Nükleer Enerji Santrali\'nin 2. güç ünitesi inşaatı başladı

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SHENYANG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Xudapu Nükleer Enerji Santrali'nin 2 numaralı güç ünitesinin inşaatı Çarşamba günü başladı.

1,29 gigavat kurulu kapasiteye sahip 2 numaralı güç ünitesi, Huludao kentinde bulunan santralde inşaatı başlayan dördüncü ünite konumunda ve 2029 yılında işletmeye alınması planlanıyor.

Santralden yapılan açıklamaya göre güç ünitesi yerel olarak geliştirilen üçüncü nesil basınçlı su reaktörü kullanarak güvenlik ve performansı geliştirecek.

Çin'in bir ağır sanayi merkezi olan kuzeydoğusundaki ikinci nükleer enerji santrali Xudapu, temiz enerji dönüşümünü hızlandırıyor.

Toplam 140 milyar yuan (yaklaşık 19,6 milyar ABD doları) yatırımın yapıldığı santral, toplam 7,6 gigavat kurulu kapasiteye sahip 6 adet basınçlı su reaktörüne sahip olacak şekilde tasarlandı. Santral tamamlandığında yılda 54 milyar kilovat-saat elektrik üretebilecek.

Santral, Çin Ulusal Nükleer Şirketi'ne bağlı Çin Ulusal Nükleer Enerji Limited Şirketi'nin yatırımıyla gerçekleştiriliyor. Nükleer santralin ilk iki güç ünitesinin inşaatı 2021 yılında başladı. Üçüncü güç ünitesi olan 1 numaralı güç ünitesinin inşaatı ise Kasım 2023'te start aldı.