Çin\'de Yeni Nükleer Enerji Üniteleri İnşaatına Başlandı

NANNİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki liman kenti Fangchenggang'da yerli geliştirilen üçüncü nesil Hualong One nükleer teknolojisinin kullanıldığı iki yeni nükleer enerji ünitesinin inşası başladı. Cuma günü başlayan çalışmalar ülkenin kilit öneme sahip nükleer enerji üssünde önemli bir genişleme anlamına geliyor.

Guangxi Fangchenggang Nükleer Enerji Limited Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Fangchenggang Nükleer Enerji Santrali'ndeki 5 ve 6 numaralı ünitelerin her biri tamamlandığında 1,2 milyon kilovat kurulu güce sahip olacak ve birlikte yılda 20 milyar kilovat-saat elektrik üretecek.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Fangchenggang projesinde toplamda 6 adet nükleer enerji ünitesi kurulması planlanıyor. İlk iki ünite 2016'da faaliyete geçerken her ikisi de Hualong One kullanan 3 numaralı ünite 2023'te, 4 numaralı üniteyse 2024'te hizmete girdi.

Mart 2025 sonu itibarıyla santraldeki dört ünite toplamda 160 milyar kilovat-saatin üzerinde elektrik üreterek 48 milyon ton standart kömür tasarrufu sağladı ve karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 131 milyon ton azalttı.

Fangchenggang Nükleer Enerji Santrali, tamamlandığında toplam 6,9 milyon kilovat kurulu kapasiteye sahip olacak ve yılda 53 milyar kilovat-saat elektrik üretecek.

Çin'in nükleer enerji üretimi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artışla 450,9 milyar kilovat-saat olarak gerçekleşti ve ülkenin toplam elektrik üretiminin yüzde 4,5'ini oluşturdu. Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre bu üretim sayesinde standart kömür tüketimi yaklaşık 140 milyon ton, karbondioksit emisyonları ise yaklaşık 370 milyon ton azaldı.