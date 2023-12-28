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Çin'de Yeni Ticari Kuruluş Tescilleri Arttı - Son Dakika
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Çin'de Yeni Ticari Kuruluş Tescilleri Arttı

Çin'de yeni ticari kuruluş tescillerinin sayısı yılın ilk 11 ayında artış sergiledi. Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından açıklanan verilere göre, söz konusu dönemde yıllık yüzde 10,5 artışla 30,2 milyonu aşkın yeni ticari kuruluş kaydedildi. İdare, bu yıl Çin'deki ticari kuruluşların istikrarlı şekilde geliştiğini, daha yüksek kalite ve artan kapasite sergilediğini belirtti.

Çin\'de Yeni Ticari Kuruluş Tescilleri Arttı
28.12.2023 - 11:36,
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BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'de yeni ticari kuruluş tescillerinin sayısı yılın ilk 11 ayında artış sergilerken bu durum, elverişli hükümet politikalarına ve ülkenin iş ortamının optimize edildiğine işaret ediyor.

Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından Çarşamba günü açıklanan verilere göre, söz konusu dönemde yıllık yüzde 10,5 artışla 30,2 milyonu aşkın yeni ticari kuruluş kaydedildi.

Yeni şirket tescilleri yüzde 14,6 oranında, serbest meslek tescilleri ise yüzde 8,9 oranında arttı.

İdare, bu yıl Çin'deki ticari kuruluşların istikrarlı şekilde geliştiğini, daha yüksek kalite ve artan kapasite sergilediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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