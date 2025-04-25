Çin'de Yenilenebilir Enerji İleri Çıkıyor

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in rüzgar ve fotovoltaik enerji kurulu gücü mart ayı sonu itibarıyla 1,482 milyar kilovata ulaşarak ilk kez termik enerjiyi geçti.

Ulusal Enerji İdaresi'nden cuma günü yapılan açıklamada, yeni kurulumlar hızla artmaya devam ettikçe, rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin termik enerjiye göre üstünlüğünü koruyacağı belirtildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde rüzgar ve fotovoltaiklerden üretilen elektrik 536,4 milyar kilovat saate ulaşarak Çin'in toplam elektrik kullanımının yüzde 22,5'ini oluşturdu ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 puan artış gösterdi.

Resmi veriler, Çin'in toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin 2024 yılı sonunda yaklaşık 1,41 milyar kilovata ulaşarak toplam elektrik kapasitesinin yüzde 40'ından fazlasını oluşturduğunu ve kömürle çalışan enerji tesislerinin önüne geçtiğini gösterdi.

Ekonomiyi karbonsuzlaştırma çabalarını hızlandıran ülkenin yeni enerji sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme kaydetti.

Ülkenin rüzgar enerjisi kurulu gücü 2013 yılından bu yana 6 kat artarken, güneş enerjisi kurulu gücü 180 kattan fazla artış gösterdi. Yıllık yeni kurulumlar küresel toplamın yüzde 40'ından fazlasını oluşturuyor ve dünyanın yeşil kalkınmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyor.