Çin\'de Yüzer Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Platformu Faaliyete Geçti

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ÇEKİM TARİHİ: 12 Temmuz 2024

1. Yüzer açık deniz rüzgar enerjisi platformunun çeşitli görüntüleri

16,6 megavat gücünde yüzer bir açık deniz rüzgar enerjisi platformu olan OceanX, Cuma günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde resmen faaliyete geçti.

Tayfunlara dayanıklı olarak tasarlanan bu rüzgar enerjisi platformu, merkezi eyaletteki Zhongshan şehrinde bulunan yeni bir enerji şirketi Mingyang Akıllı Enerji Grup Şirketi tarafından geliştirildi.

Şirkete göre, platform faaliyete geçtiğinde yılda 54 milyon kilovat-saat üretim kapasitesine ulaşacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.

(XHTV)