Çin'de Yüzer Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Platformu Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Çin'de Yüzer Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Platformu Faaliyete Geçti

Çin\'de Yüzer Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Platformu Faaliyete Geçti

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde, 16,6 megavat gücünde yüzer bir açık deniz rüzgar enerjisi platformu olan OceanX resmen faaliyete geçti. Tayfunlara dayanıklı olarak tasarlanan platform, yılda 54 milyon kilovat-saat üretim kapasitesine sahip olacak.

13.07.2024 13:24
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ÇEKİM TARİHİ: 12 Temmuz 2024

1. Yüzer açık deniz rüzgar enerjisi platformunun çeşitli görüntüleri

16,6 megavat gücünde yüzer bir açık deniz rüzgar enerjisi platformu olan OceanX, Cuma günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde resmen faaliyete geçti.

Tayfunlara dayanıklı olarak tasarlanan bu rüzgar enerjisi platformu, merkezi eyaletteki Zhongshan şehrinde bulunan yeni bir enerji şirketi Mingyang Akıllı Enerji Grup Şirketi tarafından geliştirildi.

Şirkete göre, platform faaliyete geçtiğinde yılda 54 milyon kilovat-saat üretim kapasitesine ulaşacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Yüzer Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Platformu Faaliyete Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Yüzer Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Platformu Faaliyete Geçti - Son Dakika
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