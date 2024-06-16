Çin'deki Dağ Yangını Yapay Yağmur ile Söndürüldü

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TAİYUAN, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir dağlık arazide çıkan yangın dört gün süren ve yapay yağmur ile desteklenen çalışmalar sonucu Pazar günü öğle saatlerinde söndürüldü.

Linfen kentinin Anze ilçesindeki acil müdahale merkezinden Pazar günü yapılan açıklamaya göre yangın söndürme çalışmalarında 2200'den fazla itfaiyeci, 63 ekskavatör ve 88 su tankeri yer aldı.

Çarşamba günü çıkan yangını söndürme çalışmalarında dik yamaçlar, yüksek sıcaklıklar ve rüzgarlı hava koşulları nedeniyle başlangıçta zorluklarla karşılaşıldı. Yerel yetkililer yangını kontrol altına almak amacıyla yağmur yağdırmak için Cumartesi akşamı bulut tohumlama yöntemine başvurdu.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından Pazar günü öğleden sonra itfaiye ekipleri olay yerini temizlemeye başladı.

Yapılan incelemelere göre yoğun ormanlık alana sahip olan ve orman yangınlarına yatkınlığıyla bilinen Anze ilçesindeki yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlendi.