Çin\'deki Mega Projeyle Kurak Bölgelere 67 Milyar Metreküpten Fazla Su Aktarıldı

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin, Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi ile ülkenin kuzeyindeki kurak bölgelere son dokuz yılda 67 milyar metreküpten fazla su aktardı.

Resmi verilere göre dünyanın en büyüğü olan mega su yönlendirme projesi, tedarike başladığından bu yana 176 milyonu aşkın kişiye doğrudan fayda sağladı.