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Çin'deki Ningbo Zhoushan Limanı, konteyner hacminde rekor düzeye ulaştı - Son Dakika
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Çin'deki Ningbo Zhoushan Limanı, konteyner hacminde rekor düzeye ulaştı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Ningbo Zhoushan Limanı, ekonomik toparlanmayla birlikte bu yıl konteyner hacminin rekor düzeye ulaştığını bildirdi. Liman, 35,05 milyon standart konteyneri işlemden geçirerek bir önceki yıla göre yüzde 5,5 büyüme kaydetti. Ningbo Zhoushan Limanı, yıllık konteyner hacmi 35 milyon standart konteynerin üzerine çıkarak dünyadaki üçüncü liman oldu. Ayrıca liman, 300'den fazla konteyner rotasına sahip olup 200'den fazla ülke ve bölgedeki 600'den fazla limanı birbirine bağlamaktadır.

Çin\'deki Ningbo Zhoushan Limanı, konteyner hacminde rekor düzeye ulaştı
30.12.2023 - 15:28,
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HANGZHOU, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Ningbo Zhoushan Limanı, ekonomik toparlanmayla birlikte bu yıl konteyner hacminin rekor düzeye ulaştığını bildirdi.

Liman işletmecisine göre, liman bu yıl şimdiye kadar 35,05 milyon standart konteyneri işlemden geçirdi. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 5,5'lik bir büyüme anlamına geliyor.

Ningbo Zhoushan Limanı, Shanghai ve Singapur limanlarından sonra yıllık konteyner hacmi 35 milyon standart konteynerin üzerine çıkan dünyadaki üçüncü liman oldu.

250'den fazlası uluslararası rota olmak üzere 300'den fazla konteyner rotasına sahip olan Ningbo Zhoushan Limanı, ayrıca 200'den fazla ülke ve bölgedeki 600'den fazla limanı birbirine bağlıyor.

Liman ayrıca ülke genelinde 65 il düzeyindeki kenti birbirine bağlayan ve bu yıl 1,65 milyon standart konteyneri işlemden geçiren denizyolu-demiryolu intermodal taşımacılık faaliyeti hizmeti de sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
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