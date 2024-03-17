Çin\'in Sichuan Eyaletinde Orman Yangını: 930 Kişi Bölgede Mücadele Ediyor

Yaşar Güler: Huzur ve Güvenliğimiz İçin Terörle Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'ncu yıl dönümü dolayısıyla Bakanlık'ta düzenlenen törende; "Geçmişte yürütülen 'sınırlı hedefli ve süreli' operasyonların yerine, bugün; terörün kaynağında yok edilmesi stratejisi ile, 'sürekli ve kapsamlı' operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Şu anda oralarda olmasaydık; örgütün ülkemize ve milletimize yönelik saldırıları, yurt içinde daha önceden olduğu gibi devam edecek ve mevcut istikrar ortamı sağlanamayacaktı. Kimsenin şüphesi olmasın ki, huzur ve güvenliğimiz için terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.