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ÇEKİM TARİHİ: 10 Haziran 2024

Porselen ejderha teknesi heykellerinden çeşitli görüntüler

Sırsız porselenden yapılmış bir ejderha teknesi heykeli, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan ve Çin'in porselen başkenti olarak bilinen Jingdezhen kentinde sergileniyor. Turistler tarafından yoğun ilgi gören heykel, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yıldönümünü kutlamak üzere 1959 yılında yapılmış. Çan, fener ve zincir gibi birçok aksesuarın hareket ettiği heykelde farklı şekillerde 150'den fazla gerçekçi figür bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanchang'dan bildiriyor. (XHTV)