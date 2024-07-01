Çin'deki Şiddetli Yağmur ve Fırtınalar Sonucunda 811.000 Kişi Etkilendi

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HEFEİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınalardan 811.000 kişi olumsuz etkilenirken 195.000 kişi ise tahliye edildi.

Eyalet acil durum yönetim departmanının bildirdiğine göre Pazar günü saat 16.00 itibarıyla yağmur ve fırtınalar Anhui'nin altı vilayet düzeyindeki şehrinde 35 ilçe ve bölgede hasara yol açtı.

Çin'in en uzun nehri olan Yangtze Nehri'nin Anhui bölümünde uyarı işaretlerini aşan su seviyeleri yükselmeye devam ediyor. Sağanak yağışlar eyaletteki diğer 19 nehirde de su seviyelerini uyarı seviyelerinin üzerine çıkardı.

Anhui meteoroloji merkezine göre sağanak yağışların Pazartesi günü 20.00'ye kadar Yangtze Nehri boyunca ve güneyindeki bölgelerde devam edeceği tahmin ediliyor.