Çin'deki Şiddetli Yağmur ve Fırtınalar Sonucunda 811.000 Kişi Etkilendi - Son Dakika
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Çin'deki Şiddetli Yağmur ve Fırtınalar Sonucunda 811.000 Kişi Etkilendi

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde meydana gelen şiddetli yağmur ve fırtınalar sonucunda 811.000 kişi olumsuz etkilendi. Bu durumdan etkilenen kişilerden 195.000'i tahliye edildi. Yağmur ve fırtınalar, Anhui'nin altı vilayet düzeyindeki şehirde 35 ilçe ve bölgede hasara yol açtı. Yangtze Nehri'nin Anhui bölümünde su seviyeleri uyarı işaretlerini aşarak yükselmeye devam ediyor. Ayrıca, eyaletteki diğer 19 nehirde de su seviyeleri uyarı seviyelerinin üzerine çıktı. Meteoroloji merkezine göre, sağanak yağışların Pazartesi günü 20.00'ye kadar Yangtze Nehri boyunca ve güneyindeki bölgelerde devam etmesi bekleniyor.

01.07.2024 11:09
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HEFEİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınalardan 811.000 kişi olumsuz etkilenirken 195.000 kişi ise tahliye edildi.

Eyalet acil durum yönetim departmanının bildirdiğine göre Pazar günü saat 16.00 itibarıyla yağmur ve fırtınalar Anhui'nin altı vilayet düzeyindeki şehrinde 35 ilçe ve bölgede hasara yol açtı.

Çin'in en uzun nehri olan Yangtze Nehri'nin Anhui bölümünde uyarı işaretlerini aşan su seviyeleri yükselmeye devam ediyor. Sağanak yağışlar eyaletteki diğer 19 nehirde de su seviyelerini uyarı seviyelerinin üzerine çıkardı.

Anhui meteoroloji merkezine göre sağanak yağışların Pazartesi günü 20.00'ye kadar Yangtze Nehri boyunca ve güneyindeki bölgelerde devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua

Anhui, Çevre, Acil Durum, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Şiddetli Yağmur ve Fırtınalar Sonucunda 811.000 Kişi Etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki Şiddetli Yağmur ve Fırtınalar Sonucunda 811.000 Kişi Etkilendi - Son Dakika
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