Çin\'deki terörle mücadele forumu 62 ülkeden 320\'den fazla temsilciyle sona erdi

Çin'deki terörle mücadele forumu 62 ülkeden 320'den fazla temsilciyle sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Seddi-2026 Uluslararası Terörle Mücadele Forumu, 62 ülkeden ve uluslararası kuruluştan 320'den fazla temsilciyi bir araya getirdikten sonra perşembe günü sona erdi. Forum, 62 ülkeden gelen temsilcilerin katılımıyla tamamlandı.
BEİJİNG, 16 Ekim, (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen ve 62 ülkeden ve uluslararası kuruluştan 320'den fazla temsilciyi bir araya getiren Çin Seddi-2026 Uluslararası Terörle Mücadele Forumu perşembe günü sona erdi.
Kaynak: Xinhua
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