Çin'deki Yangın Sonrası Sichuan Eyaletine Çalışma Ekibi Gönderildi

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BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong kentinde büyük bir mağazada çıkan yangın sonrası bölgeye çalışma ekibi gönderildi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Ulusal Yangın ve Kurtarma İdaresi, Perşembe günü yaptıkları açıklamada, yangın ihbarının alınmasının hemen ardından yerel yetkililere soruşturma ve kurtarma çalışmaları hakkında yol gösterdiklerini ve olay yerine destek ekip gönderdiklerini belirtti.

Yangın Çarşamba günü saat 18.00 sularında 14 katlı bir binada çıkmış, toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Her iki birim de arama ve kurtarma, yaralıların tedavisi ve yangının çıkış nedeninin mümkün olan en kısa sürede araştırılması için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

Yerel itfaiye ve kurtarma merkezine göre kurtarma çalışmaları, Perşembe günü saat 03.00 itibarıyla tamamlandı. Yapılan ön incelemeler, yangının inşaat çalışmalarından kaynaklandığını gösterdi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, olayla ilgili soruşturmaya katılmak üzere ülke genelinden yangın uzmanlarının da kente gönderileceğini belirtti.