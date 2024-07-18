Çin'deki Yangın Sonrası Sichuan Eyaletine Çalışma Ekibi Gönderildi - Son Dakika
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Çin'deki Yangın Sonrası Sichuan Eyaletine Çalışma Ekibi Gönderildi

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong kentinde çıkan büyük yangın sonrası, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Ulusal Yangın ve Kurtarma İdaresi bölgeye çalışma ekibi gönderdi. Yangında 16 kişi hayatını kaybederken, arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra yangının inşaat çalışmalarından kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma için ülke genelinden yangın uzmanları da kente gönderilecek.

18.07.2024 10:02
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BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong kentinde büyük bir mağazada çıkan yangın sonrası bölgeye çalışma ekibi gönderildi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Ulusal Yangın ve Kurtarma İdaresi, Perşembe günü yaptıkları açıklamada, yangın ihbarının alınmasının hemen ardından yerel yetkililere soruşturma ve kurtarma çalışmaları hakkında yol gösterdiklerini ve olay yerine destek ekip gönderdiklerini belirtti.

Yangın Çarşamba günü saat 18.00 sularında 14 katlı bir binada çıkmış, toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Her iki birim de arama ve kurtarma, yaralıların tedavisi ve yangının çıkış nedeninin mümkün olan en kısa sürede araştırılması için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

Yerel itfaiye ve kurtarma merkezine göre kurtarma çalışmaları, Perşembe günü saat 03.00 itibarıyla tamamlandı. Yapılan ön incelemeler, yangının inşaat çalışmalarından kaynaklandığını gösterdi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, olayla ilgili soruşturmaya katılmak üzere ülke genelinden yangın uzmanlarının da kente gönderileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Kurtarma, Güvenlik, Acil Durum, Dünya, Güncel, Son Dakika

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