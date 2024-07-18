Çin'deki Yangında 16 Kişi Hayatını Kaybetti

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CHENGDU, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong kentinde büyük bir mağazada çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti.

Yerel itfaiye ve kurtarma merkezine göre, kurtarma çalışmalarının Perşembe günü saat 03.00 itibarıyla tamamlanmasıyla binada mahsur kalan kimse olmadı.

Kentin yüksek teknoloji bölgesinde yer alan 14 katlı binadaki yangının Çarşamba günü saat 18.00 sularında bildirildiği belirtildi. Yangının şiddetinin büyük olması nedeniyle binadan yoğun şekilde duman yayıldı.

Ön incelemelere göre yangına inşaat çalışmaları neden oldu.