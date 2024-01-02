Çin\'deki Sınır Kontrol Kurumları Yeni Yıl Tatilinde 5,18 Milyon Seyahat Kaydetti

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'deki sınır kontrol kurumları, Cumartesi günü başlayıp Pazartesi gününe kadar süren üç günlük yeni yıl tatili boyunca yaklaşık 5,18 milyon giriş ve çıkış seyahati kaydetti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla devasa bir artışa işaret ediyor.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin Salı günü yaptığı açıklamaya göre bu yılki rakam geçen yılın aynı dönemine göre 4,7 kat artarken, sınır ötesi seyahatler 2019 seviyesine yeniden ulaştı.

Tatil süresince 2,51 milyon gelen yolcu ve 2,67 milyon giden yolcu seyahati yapıldığını belirten idare, sınır denetim kurumlarının gemiler, trenler ve otomobiller dahil olmak üzere 203.000 aracı kontrol ettiğini duyurdu.