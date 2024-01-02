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Çin'deki Sınır Kontrol Kurumları Yeni Yıl Tatilinde 5,18 Milyon Seyahat Kaydetti - Son Dakika
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Çin'deki Sınır Kontrol Kurumları Yeni Yıl Tatilinde 5,18 Milyon Seyahat Kaydetti

Çin'deki sınır kontrol kurumları, üç günlük yeni yıl tatili boyunca yaklaşık 5,18 milyon giriş ve çıkış seyahati kaydetti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla devasa bir artışa işaret ediyor. Tatil süresince 2,51 milyon gelen yolcu ve 2,67 milyon giden yolcu seyahati yapıldı.

Çin\'deki Sınır Kontrol Kurumları Yeni Yıl Tatilinde 5,18 Milyon Seyahat Kaydetti
02.01.2024 - 14:08,
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BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'deki sınır kontrol kurumları, Cumartesi günü başlayıp Pazartesi gününe kadar süren üç günlük yeni yıl tatili boyunca yaklaşık 5,18 milyon giriş ve çıkış seyahati kaydetti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla devasa bir artışa işaret ediyor.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin Salı günü yaptığı açıklamaya göre bu yılki rakam geçen yılın aynı dönemine göre 4,7 kat artarken, sınır ötesi seyahatler 2019 seviyesine yeniden ulaştı.

Tatil süresince 2,51 milyon gelen yolcu ve 2,67 milyon giden yolcu seyahati yapıldığını belirten idare, sınır denetim kurumlarının gemiler, trenler ve otomobiller dahil olmak üzere 203.000 aracı kontrol ettiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'deki Sınır Kontrol Kurumları Yeni Yıl Tatilinde 5,18 Milyon Seyahat Kaydetti - Son Dakika
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