Çin Demiryolu Rekoru: 23 Milyon Yolcu

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in demiryolu ağı 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinin ilk günü olan perşembe günü yaklaşık 23,12 milyon yolcu taşıyarak rekor kırdı.

Çin Devlet Demiryolu Grubu Limited Şirketi tarafından cuma günü yayımlanan verilere göre, bu sayı geçen yıla göre yüzde 11,7 artış gösterdi.