HAİYANG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarında denizden fırlatılan ve 4 uydu taşıyan CERES-1 taşıyıcı roketi, 19 Mayıs 2025.
Çin, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarında denizden CERES-1 taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörüngeye 4 yeni uydu gönderdi.
Tianqi uydu grubuna ait 4 uyduyu taşıyan ticari roket, Beijing saatiyle 15.38'de fırlatıldı.
Bu denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Xu Baoxiang/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin'den 4 Uydu Fırlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?