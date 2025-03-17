Çin'den 8 Uydu Fırlatıldı

JİUQUAN, 17 Mart (Xinhua) -- Sekiz uydu taşıyan CERES-1 taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 17 Mart 2025.
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 16.07'de fırlatılan roketi, Yunyao-1 55-60 uydularını önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü.
Görev kapsamında AIRSAT 06 ve 07 uyduları da fırlatıldı. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
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