Çin'den AB İthalatına Gümrük Vergisi - Son Dakika
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Çin'den AB İthalatına Gümrük Vergisi

Çin, AB'den konyak ithalatına geçici gümrük vergisi getirdi. Vergi, elektrikli araç tarifeleri sonrası geldi.

08.10.2024 18:07
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Çin, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den ithal elektrikli araçlara ek gümrük tarifelerini onaylamasının ardından AB ülkelerinden ithal konyaklara geçici gümrük vergileri getireceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, AB ülkelerinden ithal konyağın Çin'de kaynak ülkelerden daha ucuza satıldığının belirlendiği belirtilerek, ağustos ayında yürütülen soruşturmanın sonuçları yinelendi.

Bakanlık, Avrupalı üreticilerin düşük fiyatla satma (damping) davranışının Çin'deki yerel endüstriyi tehdit ettiği ve zarara yol açtığı gerekçesiyle 200 litreyi aşan konyak ithalatına tedbir amaçlı geçici gümrük vergisi getirileceğini belirtti. Bakanlığın yayımladığı listede, farklı markalar için uygulanacak yüzde 30 ile yüzde 39 arasında gümrük vergisi oranları sıralandı.

Bakanlık, ağustos ayında yürüttüğü soruşturmada AB ülkelerinden ithal konyağın düşük fiyatla satıldığı sonucuna varmış fakat "geçici olarak" herhangi bir tedbir alınmayacağını bildirmişti.

Vergi artışı, AB ülkelerinin 4 Ekim'de yapılan oylamada Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 35'e varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına onay vermesinin ardından geldi.

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Komisyon, soruşturma sonunda geçici olarak ek gümrük vergileri getirme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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