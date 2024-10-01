Çin'den ABD ile Rekabet Mesajı

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Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, ülkesinin mevcut uluslararası düzeni değiştirmeyi ve ABD ile jeopolitik hakimiyet için rekabete girmeyi hedeflemediği mesajını verdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Büyükelçi Şie, Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşunun 75. yıl dönümünün kutlandığı Ulusal Gün vesilesiyle Washington'da düzenlenen resepsiyonda konuştu.

Çin'in güçlendikçe hegemonya arayışına gireceğini düşünmenin "stratejik hesap hatası" olacağını belirten Şie, "ABD'nin üstüne çıkmak veya yerine almaya dönük bir stratejimiz yok, mevcut düzeni değiştirmeyi veya hakimi olmayı hedeflemiyoruz, jeopolitik rekabete ve 'Taht Oyunları'na niyetimiz yok." ifadesini kullandı.

Şie, Çin'i "büyüyen tehdit" olarak tanımlamanın korku iklimi yaratmayı amaçladığı, ticaretteki ve teknolojideki kısıtlamaların "iki ucu sivri kılıç" olarak tüm taraflara zarar vereceği uyarısında bulundu.

"Yüksek çitli küçük bahçeler kimsenin çıkarına hizmet etmez"

ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki hükümetin, ileri teknoloji alanında güvenlik alanları oluşturulması gereğine işaret eden "yüksek çitli küçük bahçe" yaklaşımının her iki ülkenin çıkarlarına da zarar vereceğine dikkati çeken Şie, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin halkı kalkınma ve daha iyi hayat sürme hakkından mahrum edilmemeli. Teknoloji savaşı veya ticaret savaşı iki ucu kesin kılıç olacaktır. Yüksek çitli küçük bahçeler kurmak, bunu yapanın alanını kısıtlamaktan başka bir işe yaramaz ve kimsenin çıkarına hizmet etmez."

Tayvan meselesinin, Çin-ABD ilişkilerinin "ilk ve en önemli kırmızı çizgisi" olduğunu yineleyen Şie, ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme gibi bir niyetleri olmadığını da dile getirdi.

Çin'in Washington'daki Ulusal Gün resepsiyonuna, aralarında ABD Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink'in olduğu 400'den fazla davetli katıldı.

ABD'li Bakan Yardımcısı Kritenbrink de resepsiyondaki konuk olarak yaptığı kısa konuşmada, Washington'ın Çin ile ilişkilerini sorumlu şekilde yönetmeyi istediğini, hesap hatalarının niyet edilmeyen çatışmalara dönüşmesini önlemek için iki ülke arasında iletişim kanallarını her zaman açık tutulması gerektiğini vurguladı.