Çin'den ABD Liman Ücretlerine Tepki - Son Dakika
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Çin'den ABD Liman Ücretlerine Tepki

Çin, ABD'nin gemilerden liman ücreti almasının tedarik zincirlerini bozacağını ve ekonomiye zarar vereceğini belirtti.

27.02.2025 16:24
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BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin gemilerinden ABD limanlarına giriş ücreti alınmasının küresel tedarik zincirlerini bozacağını ve ters etki yaratarak ABD ekonomisi ve istihdamını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında ABD Ticaret Temsilciliği'nin gemilerden bu tür ücretler alınmasına yönelik önerisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan He, ABD'nin liman ücretleri uygulamasında ısrar etmesi halinde küresel nakliye maliyetlerinin artacağını ve küresel tedarik zincirlerinin istikrarının bozulacağını belirtti.

He, bu tür önlemlerin aynı zamanda ABD içinde enflasyonist baskıları artıracağı, ABD mallarının küresel rekabet gücünü zayıflatacağı ve ABD'li tüketici ve işletmelere zarar vereceği uyarısında bulundu.

ABD Ticaret Temsilciliği, 21 Şubat'ta 301. Madde kapsamındaki soruşturmada liman ücreti alınmaya başlanması da dahil olmak üzere Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik önerilen eylemler hakkında kamuoyunun görüşü istemişti.

He, ABD'nin 301. Madde kapsamındaki soruşturmasının Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal eden tipik bir tek taraflılık ve korumacılık eylemi olduğunu belirtti.

ABD'den gerçeklere ve çok taraflı kurallara saygı göstermesini ve yanlış yolda ilerlemekten vazgeçmesini isteyen He, Çin'in ABD'nin eylemlerini yakından izleyeceğini ve meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD Liman Ücretlerine Tepki - Son Dakika

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