Çin'den ABD'ye Dezenformasyona Son Çağrısı

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Cenevre'de Çin ile ABD arasında gerçekleştirilen ekonomik ve ticari görüşmelerde varılan mutabakatın Çin tarafından ihlal edildiği yönündeki ABD iddialarını reddederek, ABD'yi dezenformasyon yaymaktan vazgeçmeye çağırdı.

Lin, salı günkü basın toplantısında Cenevre görüşmelerinde varılan mutabakatı ciddiye alıp titizlikle uygulayarak sorumlu hareket ettiklerini belirtti.

Lin, yapay zeka çipi ihracat kontrollerine ilişkin yönerge yayınlama, Çin'e çip tasarım yazılımı satışını durdurma ve Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etme gibi Çin'e karşı art arda çok sayıda ayrımcı ve kısıtlayıcı önlem alan ABD'nin, söz konusu uzlaşıyı ciddi şekilde baltaladığını söyledi.

ABD'nin söz konusu hamlesinin Çin'in meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiğini vurgulayan Lin, buna kesinlikle karşı çıkarak sert protestolarını ilettiklerini ifade etti.

Çin'le ilişki kurmanın doğru yolunun baskı ve zorlama olmadığını vurgulayan Lin, ABD'yi gerçeklere saygı göstermeye, dezenformasyon yaymayı bırakmaya, kendi yanlışlarını düzeltmeye ve Cenevre görüşmelerinde varılan mutabakatı korumak üzere somut adımlar atmaya çağırdı.