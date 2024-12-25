Çin'den ABD'ye Diplomatik Tepki - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Diplomatik Tepki

Çin, ABD'nin 2025 mali yılı için aldığı kararları eleştirip diplomatik girişimlerde bulundu.

25.12.2024 13:13
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BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin 2025 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki Çin'le ilgili olumsuz içerikler nedeniyle diplomatik girişimde bulunduklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden söz konusu yasayı pazartesi günü imzalamıştı. Salı günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mao, ABD'nin her yıl "Çin tehdidi" söylemini yeniden ortaya attığını, Taiwan'a askeri destek telkininde bulunduğunu, Çin'in bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişimini baskı altında tutmak için devlet gücünü kötüye kullandığını ve Çin ile ABD arasındaki ekonomik, ticari ve halklar arası etkileşimi kısıtladığını vurguladı.

Mao, ABD'nin bu hamlesinin Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını baltaladığı gibi her iki tarafın ikili ilişkileri istikrara kavuşturma çabalarını da sekteye uğrattığını belirtti.

Sözcü, "Bu durumdan son derece ciddi rahatsızlık duyuyoruz ve buna kesinlikle karşıyız. Konuya ilişkin ABD tarafına diplomatik girişimlerde bulunduk" dedi.

Mao, ABD'den Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargıları bir kenara bırakmasını, Çin'in kalkınmasını ve Çin-ABD ilişkilerini objektif ve rasyonel şekilde ele almasını ve tek Çin ilkesi ile Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildiriye samimiyetle riayet etmesini istediklerini belirtti.

Sözcü, ABD'yi Taiwan'ı silahlandırmaya, bilim, teknoloji, ekonomi ve ticaret konularını siyasileştirip silah olarak kullanmaya ve askeri harcamaları artırmak ve hegemonyayı sürdürmek için bahane aramaya son verme konusunda uyardı ve söz konusu yasanın Çin ile ilgili olumsuz hükümlerini uygulamaktan vazgeçmeye çağırdı.

Mao, Çin'in egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını korumak için kararlı ve güçlü önlemler alacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Savunma, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Diplomatik Tepki - Son Dakika

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