Çin'den ABD'ye Hegemonya Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Hegemonya Uyarısı

Çin, ABD'yi Soğuk Savaş zihniyetini bırakmaya ve 'Çin tehdidi' söylemini sonlandırmaya çağırdı.

26.03.2025 17:24
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BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin hegemonyacı mantığını Çin'e dayatmaması ve Çin-ABD ilişkilerini modası geçmiş Soğuk Savaş zihniyetiyle değerlendirmemesi gerektiğini söyledi.

Guo, çarşamba günü Beijing'de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD'de hazırlanan ve Çin'in ABD'ye yönelik en önemli askeri ve siber tehdit olduğunu iddia eden rapor hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD tarafının her yıl bu tür sorumsuz ve önyargılı raporlar açıkladığını kaydeden sözcü, söz konusu raporların ABD tarafından Çin'i kontrol ve baskı altına almakta ve ABD hegemonyasını sürdürmekte bir bahane olarak kullanmak üzere "Çin tehdidi" söylemini yaymak ve büyük ülkeler arasındaki rekabeti körüklemek için kullanıldığını ifade etti.

Guo, "Çin'in kalkınması, net bir tarih mantığına ve güçlü bir iç itici güce dayanmaktadır. Açık ve dürüst bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştığımız hedefler sadece Çin halkının daha iyi yaşam sürmesi ve dünyaya daha fazla katkıda bulunmasından oluşuyor. Herhangi bir ülkeyi geçme ya da ikame etme gibi bir niyetimiz bulunmuyor" dedi.

Taiwan sorununun tamamen Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu kaydeden sözcü, Çin tarafının, "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkma ve ulusal güvenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki azminde hiçbir azalma olmadığını ve hiç kimsenin bunu hafife almaması ve yanlış değerlendirmemesi gerektiğini ifade etti.

Guo, "ABD'yi hegemonyacı mantığını Çin'e dayatmamaya, Çin-ABD ilişkilerini modası geçmiş Soğuk Savaş zihniyetiyle değerlendirmemeye ve Çin'i stratejik rekabet kisvesiyle kontrol ve baskı altına almamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, ABD'nin hiçbir şekilde "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlerle işbirliği yapmaması ve bu güçleri desteklememesi ve "Çin tehdidi" söylemini köpürtmeye son vererek, bunun yerine Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınmasını teşvik edecek somut eylemlerde bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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