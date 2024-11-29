Çin'den ABD'ye Kültürel İşbirliği Çağrısı

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BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'den iki ülke arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşimi ilerletmek için daha fazla çabalamasını beklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, web sitesinde Çin'e yönelik seyahat tavsiyesini üçüncü seviyeden ikinci seviyeye indirirken, "haksız gözaltı" riskine işaret eden notu da kaldırdı.

Mao perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin bu adımının iki ülke halkı arasındaki normal ziyaretlere yardımcı olacağına inandıklarını ifade etti.

Sözcü, "Biz her zaman yapay bir caydırıcı etki yaratılmasına karşı çıktık" dedi.