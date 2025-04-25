Çin'den ABD'ye Latin Amerika Tavsiyesi - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Latin Amerika Tavsiyesi

Çin, ABD'nin Latin Amerika'ya baskı yapmadan istikrar ve kalkınma için çaba göstermesini istedi.

25.04.2025 18:12
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BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Latin Amerika ülkelerine taraf seçme yönünde baskı yapmak yerine bölgesel istikrar ve kalkınma için somut çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında ABD'li bir yetkilinin kısa süre önce yaptığı Latin Amerika ülkelerinin ABD ya da Çin arasından bir taraf seçmeleri gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin bağımsız ve egemen ülkeler olduğunu belirten Guo, diğer ülkelerin alenen ya da özel olarak baskı yapmak ya da tehdit etmek şöyle dursun bu ülkelere ne yapacaklarını bile söyleme konumunda olmadığını belirtti.

Guo, "Çin, Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle dostane işbirliğinde her zaman karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda, açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kalmıştır. Bu durum iki taraftaki halkların refahını önemli ölçüde artırmıştır" diye konuştu.

Guo, blok cepheleşmesinin tarihin akışına ve kalkınmaya ters düştüğünü ve başarısızlığa mahkum olacağını sözlerine ekledi.

Guo, "ABD'ye Latin Amerika ülkelerine taraf seçmeleri yönünde baskı yaparak zaman harcamak yerine, bölgenin istikrar ve kalkınmasına yardımcı olacak somut çabalar göstermesini tavsiye ediyoruz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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