Çin'den ABD'ye Latin Amerika Uyarısı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye gelişmekte olan Latin Amerika ve Karayip ülkelerine yönelik kendi hegemonyacı zorbalık ve talan politikası üzerine düşünme çağrısı yaptı ve Çin'e yönelik çarpıtma ve karalamalarına son vermesini istedi.

Guo, perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kısa süre önce Latin Amerika'da yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rubio, Çin yatırımlarının "yağmacı tutum" sergilediğini ve yerel hükümetlerin geri ödeyemeyeceği düzeyde aşırı borçlanmaya yol açtığını iddia etmişti.

ABD'nin Çin ve diğer ülkeler arasına nifak sokmak amacıyla kötü niyetli olarak yanlış bilgiler yaydığını kaydeden sözcü, bu girişimlerin asla başarılı olamayacağını söyledi.

Guo, Çin'in tüm ülkelerle yatırım işbirliğinde her zaman karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda, açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini gözettiğini belirtti. Sözcü, Çin'in ilgili tüm ülkelerin iradelerine saygı duyduğunu, diğer ülkelerdeki ekonomik kalkınma ve yaşam standartlarının iyileştirilmesini etkin şekilde desteklediğini ve bu ülkelerin halklarına somut faydalar sağladığını ifade etti.

Sözde borç yükü söylemlerinin aldatmacadan başka bir şey olmadığını, Çin'e yönelik ilgili iddiaların da gerçekleri göz ardı ettiğini vurgulayan Guo, baskı ve yağma ile uğraşanın tam olarak kim olduğunun herkes tarafından görüldüğünü söyledi.