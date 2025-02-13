Çin'den ABD'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Sert Eleştiri

Çin\'den ABD\'ye Sert Eleştiri

Çin, ABD'nin gümrük vergilerini artırmasını eleştirerek çok taraflı ticaret sistemine dönmesini istedi.

13.02.2025 19:04
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BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'nin sıfır toplamlı oyun zihniyetini bırakması, yanlışlarını düzeltmesi, doğru yol alan çok taraflı ticaret sistemine dönmesi ve eşit koşullarda yürütülecek müzakereler yoluyla herkesin söz konusu endişelerini giderecek şekilde diğer ülkelerle çalışması gerektiğini söyledi.

Perşembe günkü olağan basın toplantısında ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini artırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan He, ABD'nin yaptığı şeyin tek taraflılık ve ticari korumacılığın tipik bir örneği olduğunu kaydetti. Sözcü, birçok ülkenin açık şekilde bu duruma karşı çıktığını ve ABD içinde de güçlü bir muhalefet olduğunu belirtti.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) panelinin, 2022'de ABD'nin 232. Madde kapsamındaki gümrük vergilerinin DTÖ kurallarını ihlal ettiği kararı verdiğini, buna karşın ABD'nin 232. Madde çerçevesinde çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük tarifelerini sürdürmekle kalmayıp alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergilerini daha da artırdığını kaydeden He, bu durumun diğer ülkelerin hak ve çıkarlarına ciddi zarar verdiğini, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini ciddi şekilde zedelediğini ve küresel tedarik zincirini etkilediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

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