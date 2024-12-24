Çin'den ABD'ye Sert Tepki

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BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) - Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin'in yarı iletken sanayisine yönelik soruşturmasından büyük rahatsızlık duyduklarını ve buna kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Bakanlık pazartesi günü yaptığı açıklamada 301. Madde kapsamındaki söz konusu soruşturmanın, küresel yarı iletken sanayi ve tedarik zincirlerinde aksama ve bozulmalara yol açacağını ve ABD'li işletmeler ve tüketicilerin çıkarlarına zarar vereceğini ifade etti.

ABD'nin CHIPS ve Bilim Yasası gibi yasalarla kendi çip sektörüne önemli düzeyde sübvansiyonlar sağladığı belirtildi ve ABD'nin yarı iletken şirketlerinin küresel pazarın yaklaşık yüzde 50'sini teşkil ettiği vurgulandı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın kısa süre önce yayımladığı rapora atıfta bulunan açıklamada Çin yapımı çiplerin ABD'deki pazar payının sadece yüzde 1,3 olduğu, Çin'in ABD'ye çip ihracatının ise ABD'den ithalatına kıyasla önemli ölçüde daha düşük olduğu ifade edildi.

ABD'ye gerçeklere ve çok taraflı kurallara saygı göstermesi ve hatalı uygulamalarına derhal son vermesi çağrısında bulunan bakanlık, Çin'in soruşturmanın gidişatını yakından izleyeceğini ve kendi hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağını kaydetti.