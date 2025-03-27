Çin'den ABD'ye Sert Tepki

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin onlarca Çinli kuruluşu ihracat kontrol "varlık listesine" ekleme hamlesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

ABD'nin bu hamlesinin yabancı kuruluşları baskı altına almayı ve kısıtlamayı, diğer ülkeleri kalkınma haklarından mahrum bırakmayı amaçladığını belirten sözcü, bunun ilgili kuruluşların meşru haklarına ciddi zarar vereceğini ve küresel tedarik zincirinin istikrar ve güvenliğini baltalayacağını kaydetti.

Sözcü, bu adımın sorunların diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesine zarar verdiğini ve Çin'in ABD'yi yanlışlarına derhal son vermeye çağırdığını belirterek, ülkenin Çinli kuruluşların meşru haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli önlemleri alacağını sözlerine ekledi.