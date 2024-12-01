Çin'den ABD'ye Taiwan Kınaması

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BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in Taiwan bölgesi lideri Lai Ching-te'nin ABD'ye uğramasına yönelik planı şiddetle kınadıklarını ve ABD'ye bu konuda diplomatik girişimde bulunduklarını söyledi.

Lai Ching-te'nin Pasifik'teki sözde "diplomatik müttefik" ülkeleri ziyaret etmeden önce ABD eyaleti Hawaii'de mola verdiği bildirildi.

Sözcü pazar günü yaptığı açıklamada, ABD ile Taiwan bölgesi arasındaki her türlü resmi etkileşime kesinlikle karşı olduklarını vurguladı. Sözcü bu çerçevede, Taiwanlı yetkililerin herhangi bir ünvan veya bahaneyle ABD'ye yapacakları her türlü ziyaret ile ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçılara ve onların ayrılıkçı faaliyetlerine göz yumup destek vermesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Sözcü, ABD'nin Lai Ching-te'nin bu ülkeye uğraması yönünde yaptığı ayarlamayı şiddetle kınadıklarını ve ABD'ye konuya ilişkin diplomatik girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Sözcü, "Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer alan Taiwan meselesi, Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgimiz. ABD'den Lai Ching-te ve Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin izledikleri ayrılıkçı politikayı tam olarak görmesini,'Taiwan'ın bağımsızlığına' yönelik ayrılıkçı faaliyetlerinin Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrara verdiği ciddi zararı tam olarak anlamasını, tek Çin ilkesi ile Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildiriye tam olarak uymasını, ABD liderlerinin 'Taiwan'ın bağımsızlığını' desteklememek üzere verdikleri taahhütlere göre hareket etmesini, Taiwan bölgesiyle resmi etkileşimi durdurmasını ve 'Taiwan'ın bağımsızlığından' yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj göndermeyi durdurmasını istiyoruz" dedi.

Gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyleyen sözcü, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için kararlı ve güçlü önlemler alacağını ifade etti.