Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı

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BEİJİNG, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, herhangi bir ülkenin seyrüsefer özgürlüğünü bahane ederek provokasyon eyleminde bulunmasına kesin şekilde karşı olduklarını söyledi.

Guo çarşamba günkü olağan basın toplantısında ABD'ye ait savaş gemilerinin Taiwan Boğazı'ndan transit geçişine Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı tarafından gereken yanıtın verildiğini belirtti.

Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Guo, Taiwan sorununun, seyrüsefer özgürlüğüyle ilgili olmadığını, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne ilişkin bir sorun olduğunu ifade etti.

Guo, "Çin tarafı, herhangi bir ülkenin seyrüsefer özgürlüğü bahanesiyle provokasyonda bulunma ve Çin'in egemenlik ve güvenliğini tehdit etme girişimlerine kararlılıkla karşı çıkmaktadır" dedi.