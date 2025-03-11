Çin'den ABD'ye Ticaret Savaşı Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Ticaret Savaşı Uyarısı

Çin, ABD'nin ticaret savaşına son vermesini isteyerek, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin faydalı olduğunu vurguladı.

11.03.2025 18:33
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BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin-ABD ekonomik ilişkilerini "kazık atma" diye nitelendirmenin ve ticarette mutlak karşılık peşinde koşmanın en temel ekonomik anlayışa aykırı olduğunu belirterek, ABD'ye ticaret savaşına son verme çağrısı yaptı.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in sık sık dile getirdiği Çin ekonomisinin ihracata aşırı bağımlı olduğu ve ABD tarafının adil ve karşılıklılık temeline dayanan ticari ilişkiler aradığı yönündeki iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü, Çin-ABD ticaretinin günümüzde de olduğu üzere iki ülkenin ekonomik yapısı ve ticaret politikaları ve ABD dolarının pozisyonu gibi birçok faktörün rol oynadığı piyasa güçlerinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Çin'in hiçbir zaman ticaret fazlası peşinde olmadığını belirten Mao, gerçekte ABD'nin Çin ile ticaretten önemli ölçüde fayda sağladığını ifade etti.

"İstatistiklere bakıldığında Çin merkezli ABD şirketlerinin ihracatı da Çin'in ticaret fazlası olarak sayılıyor. Çin'in düşük maliyetle ABD'ye ihraç ettiği yüksek kaliteli ürünler, temel olarak ABD'li tüketicilerin satın alma gücünü artırarak, ABD'de özellikle ulaştırma, toptan satış, perakende ve elektronik ticaret gibi sektörlerde büyük oranda istihdam yaratmıştır" diyen Mao, ABD'nin hizmet ticaretinde büyük oranda fazla vermeye devam ettiğini belirtti.

Çin ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin iki tarafa da fayda sağladığını vurgulayan Mao, "Eğer biri diğerini kazıklasaydı, ilişkilerin bugün gördüğümüz noktaya gelmesi mümkün olmazdı" dedi.

Sözcü, ekonomik ilişkileri "kazık atma" diye nitelendirmenin ve mutlak karşılıklılık talep etmenin temel ekonomik mantığa aykırı olduğunu ve ABD şirketleri ve tüketicilerinin değerlendirme kabiliyetini hafife almak anlamına geldiğini dile getirdi.

"ABD, dünyanın geri kalanına karşı ticaret savaşı başlatalı uzun yıllar geçti, ancak ABD'nin ticaret açığı büyümeye devam ediyor ve geçen yıl 918,4 milyar ABD dolarına ulaştı" diyen Mao, ister gümrük vergisi savaşı isterse ticaret savaşı olsun, başkalarına zarar vermek isteyenlerin her zaman en çok zarar gören olduğunu kaydetti.

Mao, ABD'nin yaptıklarından ders almasının ve bu yanlış uygulamaya son vermesinin zamanının geldiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Ticaret Savaşı Uyarısı - Son Dakika

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