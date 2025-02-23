Çin'den ABD'ye Yatırım Eleştirisi - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Yatırım Eleştirisi

Çin, ABD'nin yatırım kısıtlamalarını ayrımcı buluyor ve ikili işbirliğini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

23.02.2025 12:25
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BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelgesinin, Çinli ve ABD'li işletmeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin olağan seyrini ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Sözcü cumartesi günü yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik kavramını genelleyen bu hamlenin ayrımcı ve "tipik bir piyasa dışı uygulama" olduğunu belirtti.

ABD'nin Çin'den gelen yatırımlara yönelik güvenlik incelemelerini sıkılaştırma kararının Çinli işletmelerin ABD'ye yatırım yapma konusundaki güvenini ciddi şekilde sarsacağını kaydeden sözcü, "ABD'de yatırım yapan Çinli işletmeler için adil, şeffaf, istikrarlı ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Sözcü, ABD'nin Çin'deki ABD yatırımlarına yönelik daha kısıtlayıcı tedbirler uygulama planının da mantıksız olduğunun altını çizerek, uygulamaya konulması halinde ilgili tedbirlerin ikili yatırımları daha da olumsuz etkileyeceğini ve ABD'ye hiçbir fayda sağlamayacağını ifade etti.

Sözcü, ABD'li birçok iş derneği ve işletmenin, Çin'deki ABD yatırımlarına getirilen kısıtlamaların ABD'li işletmelerin Çin pazarını diğer rakiplerine kaptırmasına yol açacağı yönündeki endişelerini dile getirdiğini hatırlattı.

Sözcü, ABD'den uluslararası yatırım ve ticaret kurallarına bağlı kalmasını, piyasa ekonomisi yasalarına saygı göstermesini ve ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırma ve silah olarak kullanmaya son vermesini istedi.

Sözcü, Çin'in ABD'nin hamlelerini yakından takip edeceğini ve kendi meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Yatırım Eleştirisi - Son Dakika

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