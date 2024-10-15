Çin'den ABD'ye Yeni Pandalar Geldi

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Çin tarafından ABD'ye yollanan Bao Li ve Çing Bao adlı pandalar ülkeye ulaştı.

Pandaları taşıyan uçak, ABD'nin başkenti Washington yakınlarında yer alan Virginia'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'na indi.

Pandalar, Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde hayvanseverlerle buluşacak.

Çin ve ABD arasındaki işbirliği kapsamında pandalar, 10 yıl boyunca ABD'de kalacak.

Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği, Çin'in Sıçuan eyaletinden ABD'ye yollanan pandaların, küresel biyoçeşitliliğe katkıda bulunmak ve iki ülke halkları arasındaki dostluğu geliştirmek için önemli bir adım olduğunu açıkladı.

Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pıngyü, mevcut işbirliğinin, pandalardaki önemli hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, yaşam alanlarının ve panda popülasyonunun korunmasına odaklanacağını belirtti.

Liu, pandaların Çin ve ABD ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Çin ile ABD arasında yaklaşık 52 yıldır süren "panda diplomasisi", 6 Aralık 2000'den itibaren ABD Ulusal Hayvanat Bahçesi için kiralanan Mei Xiang ve Tian Tian adlı pandaların 7 Aralık 2023'te ABD'den ayrılarak Çin'e geri dönmesiyle sona ermişti.

Çin'in panda diplomasisi

Çin, "panda diplomasisi" olarak adlandırılan program kapsamında 20'den fazla ülkeye panda kiralıyor.

Çin halkı tarafından büyük sempati beslenen pandalar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.

Pekin'in Washington'la panda diplomasisi, 1972'de başlamış ancak Çin-ABD ilişkilerinin kötüleşmesiyle duraklama noktasına gelmişti.

Geçen yıl aralık ayında sözleşmenin sona ermesiyle 3 pandanın ülkesine geri gönderilmesine ilişkin konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Çin ve Amerikan halkları arasında dostluk elçisi olarak" ABD'ye tekrar panda gönderebileceklerini açıklamıştı.