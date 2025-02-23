Çin'den Avustralya'ya Asılsız İddia Tepkisi

Güncel

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin'in Avustralya yakınlarındaki sularda gerçekleştirdiği yasal askeri tatbikatlara yönelik Avustralya'nın asılsız iddialarını kınadı.

Wu, pazar günkü basın toplantısında Çin'e ait 3 savaş gemisinin son zamanlardaki faaliyetleri ile Avustralya yakınlarındaki açık denizlerde gerçek mermi kullanılarak gerçekleştirilen tatbikatlarla ilgili Avustralya'nın suçlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Avustralya'nın iddiaları tamamen asılsızdır" diyen Wu, Çin'in söz konusu deniz tatbikatının Avustralya'nın kıyı şeridinden uzakta açık denizlerde yapıldığını belirtti.

Çin'in gerçek mermi kullanılan tatbikatının önceden defalarca yayımlanmış olan güvenlik uyarıları doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade eden sözcü, Çin'in eylemlerinin uluslararası hukuka ve yerleşik uygulamalara tamamen uygun olduğunu kaydederek bu eylemlerin havacılık güvenliğini etkilemediğini vurguladı.

Wu, "Avustralya, gerçeğin tamamen farkında olmasına rağmen Çin'i haksız yere eleştirmekte ve konuyu kasıtlı olarak büyütmektedir. Bu durumu hayretle karşıladığımızı ve bundan son derece rahatsız olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.