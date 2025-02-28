Çin'den Avustralya'ya Güvenli Eğitim Teminatı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'den Avustralya'ya Güvenli Eğitim Teminatı

Çin Büyükelçisi Xiao, donanma tatbikatlarının uluslararası yasalara uygun yapıldığını vurguladı.

28.02.2025 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANBERRA, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Avustralya Büyükelçisi Xiao Qian, Çin donanma filosunun eğitim faaliyetlerinin ilgili uluslararası yasalar ve uygulamalar doğrultusunda güvenli, standartlaştırılmış ve profesyonel şekilde yürütüldüğünü belirterek, Avustralya'nın bu konuyu objektif ve rasyonel şekilde değerlendirmesi ve yanlış değerlendirme ve aşırı tepkilerden kaçınması temennisinde bulundu.

Perşembe günü Tazmanya eyaletinin başkenti Hobart'ta Avustralya yayın kuruluşu ABC'ye özel demeç veren Xiao, Halk Kurtuluş Ordusu'nun sıkı bir disipline sahip olduğunu ve uluslararası hukuk ile uluslararası ilişkilerin temel normlarına istikrarlı şekilde uyduğunu belirtti. Çin'in denize doğru gerçek mühimmat kullanılan tatbikatlarını, öncesinde birçok kez güvenlik uyarıları yaptıktan sonra gerçekleştirdiğini vurgulayan büyükelçi, Çin'in eylemlerinin uluslararası hukuk ve yaygın uluslararası uygulamalara tamamen uygun olduğuna işaret etti.

Uyarıların tatbikattan ne kadar önceden yapılması gerektiğininse uluslararası hukukta belirtilmediğini söyleyen Xiao, her ülkenin farklı uygulaması olduğunu, Çin'in mevcut uygulamasının da tamamen uygun olduğunu ifade etti.

Xiao, Çin ve Avustralya'nın son dönemde Beijing ve Kanberra'daki diplomatik kanallar ve diğer çok taraflı platformlar vasıtasıyla yakın iletişimlerini sürdürdüğünü söyledi. Bu konuda Çin Dışişleri ve Savunma Bakanlığı sözcülerinin de açıklamalarda bulunduğunu kaydeden Xiao, Çin'in tutumunun çok net olduğunu ifade etti.

Çin ve Avustralya'nın kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu belirten Xiao, "ortak" ifadesinin iki ülkenin düşman ya da rakip değil dost olduğunu gösterdiğini söyledi. Xiao, Çin'in Avustralya'yı her zaman önemli bir ortak olarak gördüğünü ve Avustralya'nın Çin filosunun eylemlerinden endişe duymasına gerek olmadığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Avustralya, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Avustralya'ya Güvenli Eğitim Teminatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
01:19 İstanbul’da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı
01:17 Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 18:22:47. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'den Avustralya'ya Güvenli Eğitim Teminatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.