Çin'den Avustralya'ya Güvenli Eğitim Teminatı

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KANBERRA, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Avustralya Büyükelçisi Xiao Qian, Çin donanma filosunun eğitim faaliyetlerinin ilgili uluslararası yasalar ve uygulamalar doğrultusunda güvenli, standartlaştırılmış ve profesyonel şekilde yürütüldüğünü belirterek, Avustralya'nın bu konuyu objektif ve rasyonel şekilde değerlendirmesi ve yanlış değerlendirme ve aşırı tepkilerden kaçınması temennisinde bulundu.

Perşembe günü Tazmanya eyaletinin başkenti Hobart'ta Avustralya yayın kuruluşu ABC'ye özel demeç veren Xiao, Halk Kurtuluş Ordusu'nun sıkı bir disipline sahip olduğunu ve uluslararası hukuk ile uluslararası ilişkilerin temel normlarına istikrarlı şekilde uyduğunu belirtti. Çin'in denize doğru gerçek mühimmat kullanılan tatbikatlarını, öncesinde birçok kez güvenlik uyarıları yaptıktan sonra gerçekleştirdiğini vurgulayan büyükelçi, Çin'in eylemlerinin uluslararası hukuk ve yaygın uluslararası uygulamalara tamamen uygun olduğuna işaret etti.

Uyarıların tatbikattan ne kadar önceden yapılması gerektiğininse uluslararası hukukta belirtilmediğini söyleyen Xiao, her ülkenin farklı uygulaması olduğunu, Çin'in mevcut uygulamasının da tamamen uygun olduğunu ifade etti.

Xiao, Çin ve Avustralya'nın son dönemde Beijing ve Kanberra'daki diplomatik kanallar ve diğer çok taraflı platformlar vasıtasıyla yakın iletişimlerini sürdürdüğünü söyledi. Bu konuda Çin Dışişleri ve Savunma Bakanlığı sözcülerinin de açıklamalarda bulunduğunu kaydeden Xiao, Çin'in tutumunun çok net olduğunu ifade etti.

Çin ve Avustralya'nın kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu belirten Xiao, "ortak" ifadesinin iki ülkenin düşman ya da rakip değil dost olduğunu gösterdiğini söyledi. Xiao, Çin'in Avustralya'yı her zaman önemli bir ortak olarak gördüğünü ve Avustralya'nın Çin filosunun eylemlerinden endişe duymasına gerek olmadığını belirtti.