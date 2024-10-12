Çin'den Başarılı Uydu İnişi

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BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş sahasına Cuma günü Beijing saatiyle 10.39'da başarıyla indirilen Çin'in ilk yeniden kullanılabilir ve geri döndürülebilir test uydusu Shijian-19, 11 Ekim 2024.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), bitki ve mikroorganizma ıslahı, otonom kontrol ve yeni teknoloji doğrulama, uzay bilimi deneyleri gibi alanlardaki tüm geri getirilebilir yüklerin sorunsuz bir şekilde indirildiğini açıkladı. (Fotoğraf: Wang Heng/Xinhua)