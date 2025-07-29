Çin'den Çocuk Destek Programı

Çin, ülke genelinde doğum oranlarını artırmak amacıyla ailelere 3 yaş altı her çocuk için yıllık 3 bin 600 yuan (500 dolar civarı) verileceğini duyurdu.
Çin hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede doğum oranlarını artırmak için yıl içerisinde yeni bir teşvik programının başlatılmasına karar verildi.
Açıklamada, 3 yaş altı çocuğu olan ailelere her bir çocuk için yıllık 3 bin 600 yuan (500 dolar civarı) destek sağlanacağı belirtildi.
Programdan yılda 20 milyondan fazla ailenin faydalanması öngörülüyor.
Çin nüfusu azalıyor
Çin nüfusunun 2022'de başlayan azalma eğilimi, son 3 yıldır devam ediyor.
Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) ocak ayında yayımladığı verilere göre, 2023'te 1 milyar 409 milyon 670 bin olan Çin ana karası nüfusu, 2024'te 1 milyar 408 milyon 280 bine gerilemişti.
Ülkede 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, 2016'da 2 çocuğa, ardından 2021'de de 3 çocuğa izin verilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller evlenme ve çocuk yapma konusunda çekince yaşıyor.
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