Çin'den Dış Ticaret Çağrısı

GUANGZHOU, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, dış ticaretin yüksek kaliteli gelişimi ve açık küresel ekonomi inşası yönünde ortak çaba gösterme çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, salı ve çarşamba günleri Kanton Fuarı olarak da bilinen 137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na katıldı.

He, dış ticareti destekleme, dış ticarette yeni büyüme faktörlerini oluşturma ve uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik etme konusunda daha fazla çalışma yürütüleceğini belirtti.

Çin'in geniş pazarı ve büyük tüketim potansiyelinin, tüm dünyadan kaliteli ürünlerin girişine yönelik fırsatlar sunduğunu kaydeden He, Çin'in her zaman güvenilir bir ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

Yabancı işletmeleri Kanton Fuarı'ndan yararlanmaya ve çeşitliliğe sahip pazarları keşfetmeye çağıran He, yabancı alıcıları Çin ile dünya ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırımı teşvik etmeye çağırdı.