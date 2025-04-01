Çin’den Dongyin ve Wuqiu Adaları'nda Devriye

FUZHOU, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti sahil güvenlik birimi, Dongyin ve Wuqiu adaları çevresindeki sularda filolarını konuşlandırarak kapsamlı kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre salı günü gerçekleştirilen devriyelerde kara sularına izinsiz giren gemilere karşı tanımlama ve doğrulama, denetim ve yakalama ile kontrol ve sınır dışı etme operasyonlarına odaklanıldı.

Çin Sahil Güvenliği, devriyelerde sahil güvenliğin hızlı müdahale ve acil müdahale yeteneklerinin test edildiğini kaydetti.