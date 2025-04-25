Çin'den Filipinler'e Uyarı - Son Dakika
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Çin'den Filipinler'e Uyarı

Çin, Filipinler'in taahhütlerini yerine getirmesini ve sorun çıkarmaktan kaçınmasını istedi.

25.04.2025 13:01
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BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler'in taahhütlerini yerine getirip sorun çıkarmaya son vermesi gerektiğini söyledi.

Guo, perşembe günkü basın toplantısında Filipinler'in 4 Mart tarihinde Ren'ai Jiao'ya bütünleme ikmal görevinin yürütülmesi için Çin'den izin istemedikleri, izin almadıkları ve Beijing'in Ren'ai Jiao üzerindeki yetkisini tanımadıkları yönündeki kısa süre önce yaptığı açıklama hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in Ren'ai Jiao ve bitişik sular da dahil olmak üzere Nansha Qundao üzerinde egemenlik sahibi olduğunu vurgulayan Guo, Çin'in Ren'ai Jiao konusunda mevcut durumun nasıl yönetileceği hakkındaki pozisyonunun net ve tutarlı olduğunu ifade etti.

Öncelikle Filipinler'in Ren'ai Jiao'da bir savaş gemisini uzun süredir karaya oturmuş halde tutmasının Çin'in egemenliğini ve Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nu ihlal ettiğini belirten sözcü, Filipinler'in söz konusu gemiyi çekerek uzaklaştırmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Guo, ikinci olarak Filipinler'in söz konusu gemiyi uzaklaştırmasından önce insani kaygılarla Filipinler'in yaşamsal ihtiyaç malzemelerini, önceden Çin'e bildirimde bulunması ve sevkiyatların yerinde denetlenmesi koşuluyla söz konusu gemiye ulaştırmasına izin vermeye istekli olduklarını kaydetti.

Guo, üçüncü olarak Filipinler'in kalıcı tesis ya da karargah inşa etme amacıyla gemiye büyük miktarlarda inşaat malzemeleri götürmesini asla kabul etmeyeceklerini ve yasa ve yönetmelikler uyarınca bu tür girişimlere kararlılıkla karşı çıkacaklarını vurguladı.

Sözcü, "Söz konusu ilkeli duruş temelinde Çin, geçtiğimiz temmuz ayında yaşamsal ihtiyaç malzemelerinin insani amaçlı bütünleme ikmali konusunda Filipinler'le geçici bir düzenlemeye gitmiştir" dedi.

Söz konusu tarihten bu yana geçici anlaşma uyarınca Filipinler tarafının 7 adet bütünleme ikmali gerçekleştirerek yaşamsal ihtiyaç malzemesi sağladığını ve tüm sürecin Çin Sahil Güvenliği tarafından izlendiğini belirten sözcü, bütünleme ikmalinden önce Çin'e bilgilendirme yapıldığını ve Filipinler gemisinin sadece insani yaşamsal ihtiyaç malzemelerini taşıdığının sahada teyit edildiğini dile getirdi.

Guo, "Çin tarafı, egemenliğini ve hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir. Filipinler'i Çin'in denizdeki durumu kontrol altına alma konusunda aktif çabalarını kanıksamamaya, taahhütlerini yerine getirmeye ve taahhütleri konusunda tutum değiştirmeyip sorun çıkarmamaya davet ediyoruz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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